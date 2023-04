A nova moda de spas para crianças e adolescentes

Maria Emília, 12 anos, sempre gostou de se maquilhar, de se pentear e de limpar a pele com água micelar, no entanto, teve a sua “melhor experiência” quando foi ao spa pela primeira vez, aos 11 anos, e experimentou a massagem unicórnio (nas costas) do Corinthia Hotel Lisbon. Maria Emília é só mais uma entre centenas de miúdos portugueses que estão a ajudar a criar uma tendência: spas vocacionados para crianças e adolescentes.