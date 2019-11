6 livros que é preciso ler já

Entrando nas livrarias por estes dias, há muito por onde escolher em todos os géneros literários. Há, por exemplo: a biografia ficcionada de Augusto, um thriller centrado no Vaticano, o primeiro volume de uma trilogia famosa, um clássico irlandês, uma viagem ao inferno das crianças adotadas e um policial heterodoxo.Comecemos por um clássico, Augustus, última obra do norte-americano John Williams (1922-1994). Até à tradução de Stoner, com 50 anos de atraso, Williams era um desconhecido do público português. Depois, aqui como em toda a parte, tornou-se muito citado.Augustus, que em 1973 venceu o National Book Award de Ficção, justifica as expectativas.Trata-se da biografia do filho adotivo de Júlio César, ou seja, do homem que se tornou o primeiro imperador romano. Utilizando a forma epistolar (Cícero é um dos correspondentes), Williams traça o quadro das relações de força do império, tendo Roma como epicentro. Uma narrativa viciante.Mantendo Roma como ponto de referência, mas noutro registo, David I. Kertzer (n. 1948) escreveu um romance sobre O Rapto de Edgardo Mortara. Ficcionou a história do rapaz judeu raptado em Bolonha, em 1858, pelo Santo Ofício, tornando-se protégé do Papa Pio IX - factos que abalaram a Europa da época e ainda suscitam querela.Encontra-se em fase de produção um filme de Spielberg sobre o caso. Kertzer, especialista em história vaticana, recebeu o Pulitzer de 2015 por The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe. Porém, O Rapto de Edgardo Mortara não é um ensaio histórico, é um thriller inspirado em eventos verídicos.Quem prefira ficção pura deve ler O Jornalista Desportivo, de Richard Ford (n. 1944), romance que volta com nova tradução. É o primeiro volume da famosa Trilogia Bascombe, na realidade um quarteto, pois saiu um quarto volume. Tudo gira em torno de Frank Bascombe, escritor em crise: morte do filho Ralph, divórcio, relações equívocas. Embora se trate de uma ficção sombria (a instituição familiar não escapa à mordacidade), Ford, voz ímpar da literatura contemporânea, prende o leitor por 400 páginas.O triplo homicídio de uma mulher, do filho de 3 anos, e de um padre, crime que chocou a Irlanda em 1994, serviu de pretexto para Edna O’Brien (n. 1930) escrever o portentoso Na Floresta. Romancista, contista, dramaturga, poeta e ensaísta, O’Brien é considerada a mais importante escritora irlandesa viva, tão hábil a escrever sobre o IRA como sobre as idiossincrasias sexuais da sociedade irlandesa (a trilogia Country Girls é um clássico do feminismo avant la lettre).No romance, Mich O’Kane, perturbado por sucessivos abusos, ocupa o lugar que na vida real foi o de Brendan O’Donnell. Quem melhor do que O’Brien para transformar o horror em literatura?O que significa adotar uma criança? As agressões físicas e psicológicas ocorrem exclusivamente nas famílias de integração? Serão as casas de acolhimento eufemismos de guetos? A lei como tábua de salvação? Foi para responder a estas e outras perguntas que Patrícia Reis (n. 1970) escreveu As Crianças Invisíveis. Não é uma narrativa amável. Tratado com seriedade, o tema isenta-se de pieguice. A vida como ela é, crua, desapiedada, sem as arestas boleadas.Conceição é um único interstício de afeto que o romance se permite. Acompanhamos o percurso de M. - para cada criança uma inicial -, igual ao de tantos institucionalizados. O adjetivo é uma agressão. A invisibilidade é de regra. Chutado de casa para casa como criatura descartável, bola de pingue-pongue humana, M. terá de crescer sozinho. Ou sozinha? A escrita clara da autora domina com precisão o melindre do inominável.Com novo título - está nas salas o filme realizado por Edward Norton -, mas mantendo a tradução original, foi reeditado o livro mais conhecido de Jonathan Lethem (n. 1964), Os Órfãos de Brooklyn, thriller policial que celebrizou o detetive Lionel Essrog. Laureado com o prestigiado National Book Critics Circle Award, o livro tem tudo para agradar a quem gostou de O Que Diz Molero, de Dinis Machado (a escala é outra, mas, à boleia da síndrome de Tourette, o delírio semântico tem semelhanças). Lethem já provou ser capaz de fazer melhor.Na florestaEditora Cavalo de Ferro€18,79O rapto de edgardo mortaraEditora Presença€19,90O jornalista desportivoPorto Editora€17,70Os Órfãos de BrooklynEditora Lua de Papel€16,90As crianças invisíveisEditora Dom Quixote€15,50AugustusEditora Dom Quixote€17,90