Já são conhecidos os vencedores do concurso de fotografia realizado em parceria com a Bolsa de Turismo de Lisboa e a Casa da América Latina.

Mochilão na América do Sul, as melhores fotografias

Nas duas últimas edições da Bolsa de Turismo de Lisboa, a SÁBADO Viajante foi Media Partner do evento, associando-se à mais prestigiada feira de viagens em Portugal. A BTL 2023, que decorreu entre 1 e 5 de março deste ano, teve mais de 1.400 expositores, dos quais 75 destinos internacionais, ocupando perto de 45.000 metros quadrados de área. Houve um aumento de 38% do número total de visitantes (mais de 63 mil), o que demonstrou uma clara recuperação do setor do turismo nacional.