Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Cancún. Há festa nas Caraíbas

Uma noite louca no Coco Bongo, um jantar delirante em Xochimilco, desportos radicais nos cenotes ou um espetáculo em Xcaret. Cancún é sinónimo de mar azul-turquesa, resorts com tudo incluído e experiências que ficam na memória e no corpo. Estivemos uma semana na Riviera Maia e contamos-lhe como foi.