Como diria o filósofo português Jorge Palma, a arquitetura é como a liberdade, uma maluca. Senão vejamos: quando, no século XX, a kitchenette nasceu ela não foi criada "para receber amigos" (teoria que, no século XXI, deu bastante jeito aos millennials sem orçamento mas com vergonha na cara) mas para responder a uma necessidade: as cidades queriam-se verticais, os espaços eram menores, um mais um igual a dois e a cozinha aberta para a sala transformou-se numa solução habitacional para a classe média e baixa.