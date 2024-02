À beira do deserto, perto do fim do mundo

Rondonópolis, talvez mais do que Cuiabá, Porto Velho ou Rio Branco, ou Boavista, fica no fim do mundo ou muito perto dele. Ao fim da tarde, percebe-se um pouco essa impressão, com o alaranjado do crepúsculo separando-a do deserto verde e amarelo do Mato Grosso, a sua respiração acre e quente, isolando-a como um cadinho uma nova vida no coração do Brasil.