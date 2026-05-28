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Sentimento económico na zona euro inverte tendência e recupera em maio

Lusa 11:21
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Por outro lado, houve quedas na confiança dos empresários nos setores da indústria, comércio a retalho e construção.

O sentimento económico registou, em maio, uma ligeira melhoria de 0,3 pontos tanto na zona euro, para 93,5), como na União Europeia (UE, 83,7), interrompendo três meses de quebras, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Comissão Europeia.

Comissão Europeia
Comissão Europeia jan kranendonk/Getty Images/iStockphoto

De acordo com a análise da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, a estabilidade do indicador na UE "resultou de uma recuperação parcial da confiança no setor dos serviços e entre os consumidores".

Por outro lado, houve quedas na confiança dos empresários nos setores da indústria, comércio a retalho e construção. Entre as maiores economias da UE, o sentimento económico melhorou na Alemanha (1,0 pontos), França e Polónia (0,9 cada), enquanto se manteve globalmente estável em Itália (0,1) e Espanha (-0,1), diminuindo nos Países Baixos (-0,9).

Já o indicador das expectativas de emprego, avançou 2,1 pontos na UE, para 95,4 e 2,8 pontos na área do euro, para 94,7, após também três meses de recuos registados.

Ambos os indicadores pontuam abaixo da média de longo prazo (100) nas duas áreas.

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