Sábado – Pense por si

Última Hora

Parlamento da Madeira protesta contra alterações ao subsídio de mobilidade

Lusa 14:11
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

O parlamento insular discutiu votos do JPP, o maior partido da oposição - que teve a abstenção da maioria PSD/CDS-PP -, e do PSD e do Chega, ambos aprovados por unanimidade.

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje, em plenário, três votos de protesto contra as (SSM), que passou a impor a ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social.

Parlamento da Madeira
Parlamento da Madeira DR

O parlamento insular discutiu votos do JPP, o maior partido da oposição - que teve a abstenção da maioria PSD/CDS-PP -, e do PSD e do Chega, ambos aprovados por unanimidade.

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, considerou que "a portaria não apenas falha em garantir apenas o pagamento exclusivo" dos valores finais das viagens aéreas, como a obrigatoriedade de ausência de dívidas suscita "séria dúvidas de conformidade constitucional".

O líder parlamentar do Chega, Miguel Castro, também defendeu "que esta medida é suscetível de violar princípios constitucionais fundamentais, designadamente da igualdade e o direito de deslocação".

No mesmo sentido, o deputado do PSD Bruno Melim afirmou que a região "insiste junto do Governo da República na necessidade imperiosa de revisão destas opções, mediante um diálogo institucional sério e consequente (...), de forma a assegurar um modelo que respeite o seu desígnio essencial".

No intervalo do plenário, a Conferência dos Representantes dos Partidos reuniu-se durante cerca de uma hora, tendo decidido elaborar um documento conjunto para se opor ao diploma, indicou a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Rubina Leal referiu que o tipo de documento ainda não está decidido e que na próxima semana haverá uma reunião para recolher os contributos dos vários partidos.

O acesso ao subsídio social de mobilidade (SSM) nas viagens entre as regiões autónomas e o continente passou a estar dependente da situação contributiva e tributária do beneficiário, mas não é exigida a apresentação de documentação adicional.

Segundo a portaria que altera o modo de proceder ao apuramento do valor do subsídio social de mobilidade, que entrou hoje em vigor, o pagamento do subsídio passou a depender "da regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário, perante a segurança social e a Autoridade Tributária e Aduaneira".

"No caso da existência de dívidas às entidades indicadas no número anterior, não pode ser pago qualquer valor a título de subsídio social de mobilidade enquanto a situação não se encontrar regularizada", lê-se na portaria.

Numa primeira versão, enviada aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas para auscultação, a portaria previa a entrega de documentação adicional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou na segunda-feira o diploma que "define um novo modelo para a atribuição de um subsídio social de mobilidade, no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e as regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas regiões".

Marcelo Rebelo de Sousa justificou a promulgação com a "importância da matéria para os residentes nas regiões autónomas", mas admitiu ter "dúvidas sobre a nova obrigatoriedade de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, incluindo a obrigatoriedade, se necessário, de o cidadão ter de entregar documento comprovativo da situação contributiva", alegando que esta matéria "é, ou deveria ser, por força da legislação vigente, do conhecimento do Estado".

O decreto-lei publicado em Diário da República não refere, no entanto, a obrigatoriedade de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social para acesso ao SSM, que consta apenas da portaria.

A exigência de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança foi contestada pelos governos regionais dos Açores e da Madeira e por partidos políticos nas duas regiões.

Na Assembleia da República foi aprovada, por unanimidade, a audição, com caráter de urgência, do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para explicar as alterações subsídio social de mobilidade, na sequência de requerimentos apresentados por JPP, Chega e PS.

O líder do PS/Açores anunciou que o partido iria requerer a apreciação parlamentar do decreto-lei na Assembleia da República e as estruturas regionais do PSD, do CDS-PP e do JPP da Madeira anunciaram que iriam requerer a fiscalização constitucional do diploma.

Governo não vai exigir documentos para subsídio de mobilidade, garante Sarmento
Leia Também

Governo não vai exigir documentos para subsídio de mobilidade, garante Sarmento

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Parlamento da Madeira protesta contra alterações ao subsídio de mobilidade