Número de casais no desemprego sobe 2,6% em dezembro face a novembro

O número de casais com ambos os elementos no desemprego caiu 11,8% em dezembro de 2021 face ao mês homólogo, mas aumentou 2,6% comparando com novembro, para 5.457, divulgou hoje o IEFP.







"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 10.914 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego", indica o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) na informação estatística.Assim, "o número de casais em que ambos os cônjuges estão registados como desempregados foi, no final de dezembro de 2021, de 5.457, ou seja, -11,8% (-730 casais) que no mês homólogo e de 2,6% (+140 casais) em relação ao mês anterior".Os dados em cadeia mostram que o aumento em dezembro no número de casais em que ambos estão desempregados veio interromper um ciclo de oito meses consecutivos de quedas.Os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.Ainda de acordo com a informação estatística, no final de dezembro de 2021, estavam registados no continente 327.128 desempregados, dos quais 41,4% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 135.354.O desemprego registado nos serviços de emprego do continente desceu 12,8% face ao período homólogo e aumentou 0,8% em relação ao mês anterior."Relativamente aos desempregados casados ou em situação de união de facto, a redução face a dezembro de 2020 foi de -11,3% (- 17.204 desempregados) e relativamente a novembro de 2021 registou-se um acréscimo de 1,8% (2.425)", indica o IEFP.O IEFP começou a divulgar informação estatística sobre os casais desempregados em novembro de 2010, altura em que havia registo de 2.862 destas situações.