Nós, Cidadãos! escolhe Sofia Afonso Ferreira para Lisboa

A consultora de comunicação Sofia Afonso Ferreira é a candidata escolhida pelo Nós, Cidadãos! para concorrer à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, foi revelado numa nota publicada na rede social Facebook.







"O Nós, Cidadãos! comunica que a vice-presidente Sofia Afonso Ferreira será candidata à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas", pode ler-se na nota.Eleita vice-presidente do partido no congresso realizado em novembro de 2020, em Portalegre, Sofia Afonso Ferreira fundou e liderou o movimento cívico Democracia21, depois de ter abandonado o PSD em 2017.De acordo com a publicação, a candidata escolhida pelo Nós, Cidadãos! nasceu e vive em Lisboa, onde trabalha atualmente como consultora de comunicação.Em 2019, Sofia Afonso Ferreira candidatou-se às eleições legislativas como independente pelo Partido Popular Monárquico, depois de ter integrado a coligação Basta nas últimas eleições europeias, que não elegeu qualquer deputado para o Parlamento Europeu.Sofia Afonso Ferreira também escreve de forma regular na imprensa, como colunista.O executivo da Câmara de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (no qual se incluem os Cidadãos por Lisboa), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.A apresentação pública da candidatura de Sofia Afonso Ferreira, denominada "Recuperar LISBOA", será anunciada tendo em conta o calendário permitido e as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS).Nas eleições autárquicas de 2017, o Nós, cidadãos! apresentou listas a 13 concelhos, tendo elegido Paulo Ferreira como presidente da Câmara de Oliveira de Frades (Viseu).Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.