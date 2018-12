O treinador deve vir substituir José Mourinho que foi demitido esta segunda-feira devido aos maus resultados alcançados no Manchester United. Solskjaer jogou durante várias épocas pelos red devils.

Ole Gunnar Solskjaer é o novo treinador do Manchester United, segundo um vídeo que o próprio clube publicou, alegadamente antes do tempo, no seu site oficial.



A publicação foi rapidamente apagada mas não escapou aos olhos dos visitantes. Nela eram visíveis imagens de festejos do antigo jogador dos red devils, bem como a frase: "Solskjaer é o nosso treinador interino".



O norueguês, de 45 anos, orientou o Molde nas últimas temporadas, já depois de ter trabalhado como técnico no Cardiff e nas reservas do Manchester United. Como jogador, atuou em Old Trafford de 1996/97 a 2006/07.



Descuido aconteceu no dia em que José Mourinho foi despedido.