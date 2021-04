Itália soma quase 14 mil casos a poucos dias de uma reabertura parcial

Itália registou 13.844 contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior aumento da semana, divulgaram esta quarta-feira as autoridades italianas, a cinco dias do país iniciar uma reabertura parcial de alguns setores de atividade.







covid itália Getty Images

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 3.904.899 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.O país somou 364 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 117.997 o número total de mortes atribuídas a covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 3.311.267, um aumento de 20.552 recuperações face ao dia anterior.Existem 475.635 casos de covid-19 que estão atualmente ativos em Itália, um decréscimo de 7.080 casos em relação aos dados divulgados na terça-feira.A grande maioria destes doentes estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos.A pressão sobre os hospitais italianos verificou novamente um decréscimo nas últimas 24 horas, com menos 546 pessoas hospitalizadas, com um total de 25.860 doentes internados.Destes pacientes, 3.076 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 75 em comparação ao dia anterior.É com estes indicadores que o país se prepara para iniciar na próxima segunda-feira, 26 de abril, uma reabertura parcial de alguns setores de atividade, como a restauração e a cultura, que têm estado encerrados.O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, reuniu-se esta quarta-feira com o Conselho de Ministros para aprovar um decreto relativo a estas reaberturas.Por exemplo, os cinemas, teatros ou salas de espetáculos, encerrados desde outubro passado, têm autorização para retomar a atividade, mas com uma capacidade reduzida.Já os restaurantes e os bares também têm autorização para abrir portas, mas só os estabelecimentos que tenham espaços ao ar livre, como esplanadas, e só durante o período noturno.As medidas governamentais também preveem um documento que vai permitir as deslocações entre regiões, segundo indicam as agências internacionais.