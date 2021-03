Homem mais rico da República Checa morre em acidente aéreo no Alasca

O multimilionário Petr Kellner, considerado o homem mais rico da República Checa, morreu num acidente de helicóptero no estado norte-americano do Alasca, noticiou esta segunda-feira a rádio pública Raiozurnal, de Praga.







REUTERS/Paul Ratje

Segundo a emissora, o acidente ocorreu perto do glaciar Knik, a 80 quilómetros a leste de Anchorage, onde o empresário praticava heli esqui.No helicóptero viajavam cinco pessoas.Com uma fortuna estimada em quase dez mil milhões de euros, Kellner, 56 anos, encabeçava a lista de cidadãos checos mais poderosos do ponto de vista financeiro.A revista norte-americana Forbes em 2019 situava Kellner no posto 73 da tabela dos mais ricos do mundo.O grupo PPF, de que Kellner era o acionista maioritário com 99,93%, detém as empresas de comunicação social CME, que inclui a televisão NOVA -, a empresa de infraestruturas de telecomunicações CETIN, os bancos PPF Banka e Airbank, a companhia financeira Home Credit, a empresa de equipamentos da Skoda Transportation e a casa de apostas Sazka.Kellner, pai de quatro filhos, também desenvolveu atividades no setor da educação, como a escola Open Gate, de Praga.