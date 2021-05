Homem acusado de enganar jovens mulheres para conseguir sexo gratuito

O Ministério Público de Guimarães acusou de 31 crimes um homem que propunha a jovens mulheres, três das quais menores, a celebração de contratos de trabalho como "acompanhantes", para conseguir encontros de natureza sexual com elas sem nada pagar.



Em nota hoje publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que o arguido está acusado de seis crimes de violação, 18 crimes de fraude sexual, dois crimes tentados de recurso à prostituição de menores, dois crimes de fotografias ilícitas, dois crimes de coação na forma tentada e um crime de ofensa à integridade física.



Segundo o Ministério Público (MP), o arguido, residente em Felgueiras, em 2014 e 2015 travou conhecimento, através da rede social Facebook, com jovens do sexo feminino, três das quais menores, a quem se apresentava como representante de agências de acompanhantes.