Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima de 1.600 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para estes dois distritos do continente vai estar em vigor até às 15h00 de hoje.O IPMA colocou também o distrito de Faro com aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 a 2,5 metros até às 09h00 de hoje.Há igualmente aviso amarelo na costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, até às 15h00 de hoje, e nas ilhas do Corvo e Flores, nos Açores, até às 21h00 de hoje, por causa da agitação marítima.As ilhas do Corvo e Flores estão ainda sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 21h00 de hoje.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.