Festival Neopop celebra 20 anos de música eletrónica entre esta quinta-feira e sábado em Viana do Castelo

O Forte Santiago da Barra será o palco da celebração dos 20 anos do evento, que traz nomes como Goldie, Jeff Mills, Laurent Garnier, Luke Slater e Nina Kraviz

Goldie, Jeff Mills, Laurent Garnier, Luke Slater e Nina Kraviz estão entre os produtores e DJ que atuam desta quinta-feira a sábado no festival Neopop, em Viana do Castelo, que celebra 20 anos dedicados à música eletrónica.

O Forte Santiago da Barra será o palco da celebração dos 20 anos do evento, com um cartaz que inclui "artistas que marcaram várias edições e que fazem parte da história do festival", de acordo com a organização.

Além de Goldie, Jeff Mills, Laurent Garnier, Luke Slater e Nina Kraviz, o cartaz inclui Paco Osuna, Joseph Capriati, Ben Klock, Rødhåd, Helena Hauff, Ellen Allien, SALOME, Ivan Smagghe, Frank Maurel, Josh Wink, Daria Kolosova, KOLO55, Dax J, Gigola, Adiel, FJAAK, Matthew Jonson, Octave One, Quest, Jiggy, The Advent e Violet, entre outros.

Os 20 anos do festival levaram a organização a refletir sobre "os passos seguintes e o crescimento do projeto".

Num comunicado divulgado aquando do anúncio dos primeiros nomes do cartaz, a organização recordava que quando o festival começou era "parte de um nicho, a contracultura da contracultura".

"Hoje, a música eletrónica passou de vanguardista, desconhecida e 'underground' para um fenómeno global. Em paralelo a esse crescimento, o Neopop também se foi afirmando como uma paragem obrigatória para os maiores artistas deste género musical", lê-se no comunicado.

Os passes para o festival, que "nesta edição, e só nesta, volta a ser Antipop", custam 130 euros, havendo também bilhetes diários, cujo preço varia entre os 35 euros, para hoje, e os 45 euros, para sábado ou para domingo.