Novos navios de guerra dos EUA "classe Trump" podem custar 238 mil milhões de euros

A frota pode tornar-se na mais cara já construída pelos Estados Unidos.

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A anunciada frota de 15 navios de guerra norte-americanos "classe Donald Trump" pode custar 275 mil milhões de dólares (238 mil milhões de dólares), tornando-se os mais caros já construídos pelo país, indicou esta quarta-feira uma agência do Congresso.



A frota pode ser a mais cara de sempre AP Photo/Mark Schiefelbein

O primeiro destes navios de propulsão nuclear custaria aproximadamente 23,4 mil milhões de dólares (20,2 mil milhões de euros), enquanto os navios subsequentes teriam um custo médio de 18 mil milhões de dólares (15,5 mil milhões de euros) cada, de acordo com um relatório do Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês).

Em comparação, o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, custou aproximadamente 13,3 mil milhões de dólares em 2008, o que equivale a mais de 20 mil milhões de dólares em 2026 (17,3 mil milhões de euros).

O Presidente norte-americano anunciou em dezembro o seu plano para uma nova classe de navios de guerra com o seu nome, uma distinção geralmente reservada aos ex-presidentes.

Os navios estarão fortemente armados, com mísseis antiaéreos e terra-terra, armas hipersónicas, mísseis de cruzeiro nucleares, lasers e um canhão eletromagnético, detalhou o CBO, uma agência independente do Congresso.

Estes navios serão significativamente maiores do que os atuais contratorpedeiros e cruzadores norte-americanos, mas o seu deslocamento (o volume de água deslocado pelo casco) continuará a ser ligeiramente inferior ao dos últimos couraçados norte-americanos, da classe Iowa, desativados na década de 1990.

Washington está agora consideravelmente atrás de Pequim em termos de número de navios na sua Marinha.

Um relatório apresentado ao Congresso no ano passado destacou as preocupações dos oficiais militares norte-americanos e de outros observadores relativamente ao elevado ritmo da construção naval chinesa.

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