Os dados dizem respeito ao período 2023-2025. Para os homens, a esperança de vida à nascença foi estimada em 78,99 anos e para as mulheres em 84,21 anos.

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A esperança de vida à nascença aumentou para 81,75 anos, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo o qual aos 65 anos a população portuguesa pode esperar viver mais 20,19 anos.



Esperança média de vida aumenta DR

Os dados dizem respeito ao período 2023-2025. Para os homens, a esperança de vida à nascença foi estimada em 78,99 anos e para as mulheres em 84,21 anos.

Estes valores representam um aumento 3,1 meses para os homens e de 3,0 meses para as mulheres, face ao triénio anterior, de acordo com o INE.

"No espaço de uma década, verificou-se um aumento de 1,28 anos na esperança de vida à nascença para o total da população": 1,56 anos para os homens e 0,98 anos para as mulheres, destacou o INE, ao divulgar as Tábuas de Mortalidade.

A evolução resultou, sobretudo, da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos.

A esperança de vida aos 65 anos, no período 2023-2025, foi estimada em 20,19 anos para o total da população.

Assim, aos 65 anos, os homens podiam esperar viver 18,43 anos e as mulheres 21,55 anos, o que corresponde a um aumento de 0,13 anos para os homens e de 0,20 anos para as mulheres relativamente a 2022-2024.

Nos últimos 10 anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 12,1 meses para os homens e 10,6 meses para as mulheres.

Em 2023-2025, as mulheres continuavam a viver mais anos do que os homens, mantendo-se, contudo, "a tendência de convergência da esperança de vida à nascença de homens e mulheres, que foi interrompida em 2019-2021", observaram os estatísticos.

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