Sábado – Pense por si

Última Hora

Djokovic nos quartos de final do Open da Austrália após desistência de Jakub Mensik

Lusa 10:45
As mais lidas

O checo sofreu um problema abdominal.

O checo Jakub Mensik anunciou este domingo a sua desistência do Open da Austrália em ténis devido a um problema abdominal, abrindo caminho para os quartos de final ao sérvio Novak Djokovic.

Novak Djokovic segue no Open da Austrália
Novak Djokovic segue no Open da Austrália AP

"É uma decisão difícil de tomar. Após os últimos dois jogos, comecei a sentir-me mal com um problema no lado esquerdo dos meus musculos abdominais", explicou o jogador, 17.º do ranking mundial, em declarações reproduzidas pela organização do torneio.

Djokovic, quarto da hierarquia mundial, que iria defrontar Mensik na segunda-feira, avança assim para os quartos e final, ronda na qual vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti, quinto do mundo, e o norte-americano Taylor Fritz, nono.

Djokovic vence Botic van de Zandschulp e assegura presença nos 'oitavos' do Open da Austrália
Leia Também

Djokovic vence Botic van de Zandschulp e assegura presença nos 'oitavos' do Open da Austrália

Tópicos desistência Ténis Novak Đoković Jakub Menšík Austrália
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Djokovic nos quartos de final do Open da Austrália após desistência de Jakub Mensik