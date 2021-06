Covid-19: Internamentos registam valor mais elevado desde fim de abril

O número de doentes com covid-19 internados nos hospitais registou nas últimas 24 horas o maior aumento desde o fim de abril ao totalizarem 325, indicam dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).







Covid-19 hospital Reuters

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, os internamentos voltaram a aumentar e estão mais 25 pessoas internadas em enfermaria, o que totaliza 325 doentes com covid-19 nos hospitais.O último dia em que se registaram valores semelhante foi em 29 de abril, quando estavam internados 324 doentes.O boletim deste domingo avança também que os doentes internados nos cuidados intensivos também voltaram a aumentar em mais cinco, estando agora nestas unidades 82 pessoas.Dados da DGS indicam que desde o início de maio não estavam tantos doentes com covid-19 nos cuidados intensivos, nomeadamente no dia cinco de maio quando estavam nestas unidades 83 pessoas.O boletim da DGS indica que Portugal registou duas mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas e contabilizou 707 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 450 novos casos nas últimas 24 horas, o que representa 63,4% do total nacional.Os casos de covid-19 nas últimas 24 horas são, sobretudo, entre as faixas etárias dos 10 aos 59, totalizando 91% das novas infeções, sendo em maior número entre os 20 e os 39 anos.Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.047 pessoas e foram registados 857.447 casos de infeção.