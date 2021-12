Advogada de Rendeiro pede transferência de prisão após ameaças de morte ao ex-banqueiro

João Rendeiro foi transferido para a prisão de Westville, com dezenas de milhares de reclusos. Audiência foi adiada para as 14h locais (12h em Portugal continental).

A equipa de defesa de João Rendeiro vai pedir a transferência para outra prisão, depois de o ex-banqueiro ter recebido ameaças de morte, disse a advogada June Marks à agência Lusa. A audiência marcada para esta manhã em tribunal também acabou adiada para as 14 horas locais (12 horas em Portugal continental).



"Como resultado das notícias" nos órgãos de informação, "ele [João Rendeiro] está a receber ameaças de morte", referiu a advogada, explicando que "os outros prisioneiros ouvem as notícias na rádio".



June Marks acrescentou: "Vamos pedir a transferência" do antigo presidente do BPP.