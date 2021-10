Tony Carreira cantou no casamento de Joana Lemos com milionário da Fiat

A festa começou durante a tarde do dia 7 de outubro e durou até à madrugada do dia seguinte. Foi uma cerimónia privada, que contou com menos de duzentas pessoas. Em declarações à revista Hola!, que publicou uma reportagem exclusiva do casamento, Joana Lemos e Lapo Elkann explicaram: "Escolhemos que fosse assim, porque queríamos partilhar este dia especial só com as nossas famílias e amigos mais próximos, em linha com a discrição que temos tido desde que estamos juntos". Já casados, e segundo a revista espanhola, seguiram para o local da festa, num Fiat 500 Spiaggina elétrico, uma homenagem ao avô de Elkann e à empresa da família.



Na festa, houve um jantar com pratos típicos de Portugal e Itália e um convidado surpresa: o português Tony Carreira, uma surpresa que Elkann decidiu fazer à noiva. "Estive lá sim", confirmou o músico à SÁBADO. "Cantei três músicas. Uma delas foi Sonhos de Menino", acrescentou Tony Carreira, que voltou recentemente aos palcos. A canção, lançada em 1997, é uma das mais conhecidas e pedidas nos seus concertos. Não se sabe se é uma das preferidas de Joana Lemos – a ex-piloto não quis fazer declarações sobre o seu casamento à SÁBADO.



Além de Tony Carreira, também houve uma atuação dos Gipsy Kings. Mas nem tudo foi pacífico com o casamento. A organização do evento pode estar envolvida num processo de contra-ordenação ambiental. A polémica envolve as duas tendas onde ocorreu o chamado "copo de água". O motivo parece ser a falta de autorizações prévias.