Princesa Leonor esgota vestido da Zara

A primeira aparição oficial das infantas, Leonor, de 12 anos, e Sofia, de 11 – depois de terminarem o ano escolar e de terem regressado do acampamento nos Estados Unidos, onde praticaram desporto e inglês – foi no palácio de la Almudaina, em Palma de Maiorca.



Os reis de Espanha, Felipe e Letizia posaram com as duas filhas e foi a princesa das Asturias quem captou todas as atenções com o seu vestido azul, da Zara Kids (que pertence ao grupo espanhol Inditex), de decote redondo e manga curta, que custa €22,95.



A Rainha Letizia optou, pela primeira vez, por um vestido branco, da Hugo Boss, uma das suas marcas preferidas. A infanta Sofia usou um vestido da mesma cor que a mãe, de manga curta, e bordados, da Massimo Dutti (igualmente do universo Inditex) que custa €35,95.



No site da marca espanhola do grupo Inditex, o vestido que a infanta levava esgotou poucas horas depois das fotos reais terem sido divulgadas. Esta não é a primeira vez que a princesa herdeira esgota as peças dos seus looks. E o "efeito Leonor" está só a começar.





Leonor