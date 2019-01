Todos querem o colar de clips de Virgil Abloh

O diretor criativo da Louis Vuitton acaba de lançar uma linha de jóias feitas com clips e já é um sucesso

Virgil Abloh atingiu um ponto em que tudo o que passa pelas suas mãos se converte em ouro. O melhor exemplo disso é o seu último lançamento: uma linha de joias, que levará o seu próprio nome, composta por várias peças – colares, brincos e pulseiras - feitas com clips e que foi posta à venda esta quinta-feira, 17, num corner do hotel Costes, em Paris.

O diretor artístico de moda masculina da Louis Vuitton e o único afro-americano à frente de uma casa de luxo trabalhou nesta coleção durante três anos, e revelou no seu Instagram, um dos colares. Na foto anterior vê-se uma caixa de clips com o nome dele e muitos dos seus 3,4 milhões de seguidores ficaram loucos com a notícia e alguns confessaram não aguentar para ter o seu colar de clips ao pescoço, mesmo sem saberem o preço, que certamente não será para todos.



DJ, engenharia e Kanye West

Filho de pais ganeses, Virgil, de 38 anos, cresceu em Chicago, é fã de basquetebol, e conciliou a sua atividade de DJ com a licenciatura em engenharia e um mestrado em arquitetura. Em 2003 começou a trabalhar com o rapper Kanye West de quem é intimo e por bastante tempo foi "diretor criativo" do estilo do marido de Kim Kardashian. Em 2013 fundou a marca de luxo italiana Off-White, em 2017 colaborou com a Nike numa série de modelos, que incluem o Air Jordan 1, e em Março de 2018 foi escolhido pela Louis Vuitton. A revista Time nomeou Virgil Abloh como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no ano passado.

Casado há dez anos com Shannon, sua colega de faculdade, e com dois filhos, Lowe e Grey, Virgil é incontestavelmente o estilista de culto do momento. As suas apresentações atraem um número enorme de seguidores e esta quarta-feira, no arranque da Semana de Moda de Paris, antes do seu desfile, centenas de fãs que não tinham bilhete faziam qualquer coisa para tentar entrar no Museu do Louvre, onde decorre o evento.