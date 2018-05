Sílvia Alberto traída por vestido em directo na Eurovisão

Problema com o guarda-roupa deixou apresentadora em apuros no palco, durante o festival.

A apresentadora Sílvia Alberto teve um problema de guarda-roupa esta quinta-feira, enquanto estava em palco a apresentar a segunda semifinal da Eurovisão, no Altice Arena.



Nas imagens, transmitidas pela RTP para o mundo, é possível ver o vestido de Sílvia Alberto a abrir-se mais do que o que esta queria durante um segmento do espectáculo, vendo-se depois a cara de espanto da apresentadora, surpreendida pelo momento.



No pequeno deslize nada se viu de comprometedor, mas, mesmo assim, o momento não passou despercebido nas redes sociais, onde muitos comentaram a má sorte da apresentadora.