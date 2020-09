Robert Pattinson está infetado com Covid-19

O ator Robert Pattinson, protagonista no novo filme 'Batman', testou positivo à Covid-19, o que levou já à interrupção das filmagens.A notícia está a ser avançada pela Vanity Fair.A Warner Bros., citada pela revista, referiu apenas que "um membro da produção de Batman testou positivo à Covid-19 e está em isolamento de acordo com os protocolos estabelecidos".A mesma publicação avança, no entanto, que o doente será mesmo o ator principal do filme previsto para 2021.