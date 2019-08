Quem é a primeira modelo transgénero da Victoria’s Secret?

Valentina Sampaio está a trabalhar com a Victoria’s Secret. A participação da modelo na linha Pink torna-a a primeira modelo transgénero envolvida com a marca. A informação foi divulgada por Valentina, na sexta-feira, através da sua conta pessoal do Instagram. Com 22 anos, Valentina já era célebre por ter sido a primeira mulher transgénero na capa da revista Vogue internacional, francesa e brasileira.

Nasceu em Aquiraz, no nordeste brasileiro. É a segunda de seis filhos e aos oito anos, descobriu que era transgénero. Valentina não revela o seu nome de batismo: "Sempre fui Valentina", disse numa entrevista à revista Glamour.

A jovem começou a estudar moda e, em 2014, surgiu a primeira oportunidade de ser modelo no Festival de Moda de Fortaleza. Conheceu o maquilhador Assis Brito e começou a fazer desfiles regularmente, como o festival Dragão Fashion, onde desfilou para 15 estilistas.

Em 2016, começou a sua ascensão. Tornou-se a primeira modelo transgénero num anúncio da L’Oréal Paris e estreou-se na São Paulo Fashion Week, surgindo ainda na capa de novembro da Elle Brasil.

A modelo ainda não passou pela cirurgia de mudança de sexo, mas quer fazê-la o mais depressa possível. Na entrevista à revista Glamour disse que queria fazer a cirurgia na Tailândia "onde dizem que a tecnologia está bem mais avançada".

O post em que a jovem anunciou a participação com a Victoria’s Secret reuniu mais de 50 mil gostos e contou com o apoio de várias pessoas. A atriz transgénero Laverne Cox felicitou-a e a modelo brasileira Lais Ribeiro, também da Victoria’s Secret, comentou: "A primeira transgénero a fotografar para a VS! Isto faz-me tão feliz".

A marca de lingerie tem recebido várias críticas nos últimos anos devido à falta de diversidade das suas modelos. Em 2018, Ed Razek, director de marketing da empresa que controla a Victoria’s Secret, causou controvérsia, depois de dizer à revista Vogue que a marca não devia incluir modelos "transexuais" nos espetáculos. "Transexuais" foi considerada uma palavra ofensiva para a comunidade LGBTQ. Horas depois de se ter sabido que Valentina trabalhava para a marca, soube-se que Ed Razek se tinha reformado.