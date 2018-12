Este domingo, 23 de Dezembro, a Rainha Sílvia da Suécia celebra 75 anos seguindo uma original tradição: a família a surpreenderá com um banquete. É surpresa porque a monarca ignorará até ao último momento em qual das alas do palácio de Drottningholm – a residência oficial da família real, a 10 quilómetros de Estocolmo – se realizará. Têm sido várias as festas de homenagem à monarca, que ao longo de 42 anos tem conseguido "segurar" a queda de popularidade do marido, o rei Carlos Gustavo.

Com o estilo hippie-chique que se usava na década de 70, Sílvia Renate Sommerlath foi apresentada como noiva do rei da Suécia, numa época em que ainda não era comum haver plebeias nas casas reais mais conservadoras da Europa. No entanto, veio a descobrir-se que afinal tinha ascendência real. O pai era um executivo alemão que pertenceu ao Partido Nazi e a mãe uma brasileira, descendente dos primeiros exploradores portugueses, que chegaram ao Brasil ainda no século XVI. Os especialistas em genealogia concluíram que o seu avô materno, Artur Floriano de Toledo, descendia de Afonso III de Portugal, que reinou no século XIII, e da sua amante Maria Peres de Enxara.

Perucas para passar despercebida

Sílvia nasceu em Heidelberg, na Alemanha, em plena II Guerra Mundial (1943) e quando ela tinha 3 anos a família mudou-se o Brasil. Viveu em São Paulo até aos 14 anos, altura em que regressou ao seu país de origem para estudar. Licenciou-se em interpretação com especialização em língua espanhola. Trabalhou no consulado argentino em Munique e teve também uma curta experiência como comissária de bordo. Foi nessa altura, durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, que conheceu Carlos Gustavo, (três anos mais novo): "Acho que temos tudo a ver um com o outro", disse-lhe o então príncipe sueco.

Um ano depois, com a morte do avô, o rei Gustavo Adolfo, Carlos é obrigado a assumir o trono, já que o seu pai morrera de desastre de avião quando ele tinha 1 ano. Namoraram às escondidas até ao anúncio do noivado, em Março de 1976 – sempre que se encontravam, ela usava perucas para não ser descoberta. Casaram-se a 19 de Junho daquele ano, perante 1200 convidados e 500 milhões de pessoas que assistiram à transmissão pela televisão, numa cerimónia que foi descrita como um autêntico conto de fadas. A simpatia, elegância, descrição e espontaneidade de Sílvia conquistou o conservador povo sueco. Afirma que se sente realizada com o seu trabalho como Rainha, embora reconheça as desvantagens: "Gostaria de poder ir à praia, ao cinema ou às compras, mas é difícil porque tudo tem de ser organizado pelo protocolo". Não gosta de dar entrevistas e nunca se habituou à perseguição dos paparazzi. Há uns anos em Nova Iorque, onde vive a filha Madalena, foi notícia por se ter magoado ao tentar fugir de um fotógrafo.

Fala português quando está feliz

A rainha fala fluentemente alemão, sueco, espanhol, inglês, francês, e português, a sua língua do "coração" e diz que tem pena que os filhos não tenham aprendido, apenas cantam em português porque adoram música brasileira. "Deveria ter-lhes ensinado, mas como o meu marido nunca iria aprender, não quis que houvesse uma língua-código só entre mim e eles", explicou à revista brasileira Isto é. E acrescentou: "Sempre que falo ao telefone com os meus irmãos é em português. É a língua que falamos quando estamos felizes. Quando temos algum problema é em alemão.

E terá sido em alemão que a Rainha Sílvia falou mais vezes em 2010, um dos piores anos da sua vida que ficou marcado por diversos escândalos. O mais grave foi a publicação de um livro que revelava o envolvimento do rei com prostitutas e de ser vítima de chantagem por parte de um mafioso que tentou vender fotos suas comprometedoras em clubes nocturnos.

Obcecada por cirurgia estética

Ao mesmo tempo, os filhos mais novos, os príncipes Carlos Filipe e Madalena também foram um foco de problemas. Ele começou a namorar com Sofia Hellqvist - uma ex-concorrente de um reality show, que trabalhou como stripper e que no passado teve uma relação homossexual com uma estrela porno. Madalena tornou-se o centro das atenções da imprensa por ter sido traída pelo noivo Jonas Bergström.

A popularidade da Casa de Bernadotte tem vindo a cair – a maioria dos suecos quer que Carlos Gustavo abdique a favor da princesa Vitória. E tudo por causa das polémicas do Rei, já que a Rainha não perdeu a admiração dos súbditos, sobretudo pela sua dedicação aos projectos sociais, como World Childhood Foundation, que criou em 1999 e que visa proteger as crianças contra a pobreza e o abuso sexual. A sua obsessão pela cirurgia estética não lhe devolveu a juventude, mas a sua capacidade de perdoar o marido permite-lhe gozar do reconhecimento dos suecos como um grande pilar da Coroa.