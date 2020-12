George Clooney foi hospitalizado devido ao seu mais recente filme

o que tornou o trabalho muito mais difícil", explicou.





George Clooney foi hospitalizado quatro dias antes de começar a rodagem do filme O Céu da Meia Noite, com estreia marcada para dia 23 de dezembro na Netflix, com fortes dores de estômago. Em entrevista ao jornal britânico Mirror, o ator norte-americano de 59 anos contou que teve que ficar internado após ter sido diagnosticado com uma pancreatite.Na origem do problema terá estado a dieta que fez para perder cerca de 13 quilos. "Acho que estava a esforçar-me demasiado para perder peso e provavelmente não estava a cuidar de mim", disse ao jornal.Além do papel como ator, Clooney também realiza e entra na equipa de produtores do filme. "Demorei algumas semanas a recuperar, e como realizador não foi fácil, porque é preciso energia", contou.No filme, que considera o seu maior projeto, George Clooney interpreta o papel de Augustine Lofthouse, um solitário cientista que sobrevive no Ártico a uma catástrofe global. "Estávamos num glaciar na Finlândia,