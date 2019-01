A atriz protagonizou um dos momentos mais falados da cerimónia.

Os Globos de Ouro referentes à produção cinematográfica e televisiva de 2018 já foram entregues. No entanto, entre os momentos mais falados da noite, encontramos um episódio caricato que nada tem a ver com os vencedores, mas sim com a atriz Emma Stone.



Durante o monólogo que habitualmente abre a cerimónia, os apresentadores Andy Samberg e Sandra Oh foram mencionando alguns dos filmes e séries mais nomeados da noite. Quando chegou o momento de falar acerca de Crazy Rich Asians (entre nós, lançado diretamente para o mercado de video on demand com o título Asiáticos, Doidos e Ricos), Oh não se comediu e disse: "(Crazy Rich Asians) é o primeiro filme produzido por um estúdio com uma protagonista asiático-americana desde Ghost in the Shell e Aloha..." Acontece que neste último filme, Emma Stone interpretava uma nativa havaiana, com raízes chinesas e suecas - apesar de não ter ligações a nenhum dos países. Imediatamente a seguir ao comentário de Oh, Stone gritou: "Peço desculpa!"





Sandra Oh: ["Crazy Rich Asians"] is the first studio film with an Asian American lead since "Ghost in the Shell" and "Aloha."



Emma Stone [in the crowd]: I'M SORRY! pic.twitter.com/YI1S7sLvPH — David Mack (@davidmackau) January 7, 2019

Emma Stone yelling "I’m sorry" for Aloha tho #GoldenGlobes — Emma Gray (@emmaladyrose) January 7, 2019

EMMA STONE YELLING "I'M SORRY" AFTER THE ALOHA REFERENCE I'M SCREECHING MORE #GoldenGlobes — Katie Minard (@KatieMinard) January 7, 2019

emma stone giving us the first meme of the ceremony #goldenglobes pic.twitter.com/obdGZbm6lq — mama (@lawrenstone) January 7, 2019

Emma Stone yelling I'M SO SORRY to Sandra Oh after 'Aloha' joke is everything i needed tonight, thanks #GoldenGlobes pic.twitter.com/Wu44QiYFH7 — emma stone daily (@dailyemmastone) January 7, 2019

After Sandra Oh's "Aloha" whitewashing joke I swear I heard Emma Stone shout "I'm sorry!" #GoldenGlobes — Kevin Fallon (@kpfallon) January 7, 2019

Recordamos que tanto Ghost in the Shell como Aloha (à semelhança de Crazy Rich Asians) são encarados como dois exemplos do chamado whitewashing, que acontece quando um estúdio coloca um intérprete caucasiano no papel de uma personagem de outra etnia.