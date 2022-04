Olivia Wilde recebe notificação da custódia dos filhos em palco

O evento era o CinemaCon, na cidade do jogo, Las Vegas, estado norte-americano do Nevada. Na passada terça-feira, Olivia Wilde, atriz e realizadora de 38 anos, subiu ao palco para apresentar algumas imagens do seu mais recente filme, Don’t Worry Darling, a estrear em setembro. Da primeira fila sai uma mulher com um envelope castanho na mão, onde se podia ler "Privado e Confidencial".