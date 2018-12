Nunca escondeu que é um homem de fé, mas Cristiano Ronaldo surpreendeu ao confessar, em entrevista à La Gazzeta dello Sport, que vai à missa todos os domingos sempre que os seus compromissos desportivos permitem. "Vou todas as semanas à igreja. Todas as semanas. Sou católico e vou agradecer a Deus tudo o que me dá. Não peço nada, graças a Deus tenho tudo, simplesmente agradeço-Lhe que proteja a minha família e os meus amigos", explicou o internacional português, de 33 anos.

Mas como é que CR7, um dos rostos mais conhecidos do mundo, consegue entrar numa igreja sem que ninguém o reconheça? Ele explica: "Em Turim há muitas igrejas". Ou seja, todas as semanas ele vai a uma diferente. O madeirense também confessa que continua sem se habituar ao seu estatuto de estrela planetária. "Às vezes a minha família diz-me, ‘sabes que és Cristiano Ronaldo, não podes fazer isso’, disse, reconhecendo que são os milhões de fãs que lhe dão força para continuar a ser persistente e a trabalhar cada vez mais.

A fé de CR7 sempre foi incutida pela mãe. No seu Instagram, Dolores Aveiro publica muitas fotos a acender velas aos santos de que é devota para pedir sorte para os jogos do filho.