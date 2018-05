Isabel II é uma das mulheres do planeta com mais estilo e conhecida pelos seus looks monocromáticos em outros casamentos reais. Quem não se lembra do amarelo brilhante que usou no de William e Kate?

No casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, a monarca surpreendeu com outro tom alegre ao usar um vestido de seda estampada em cinza e verde lima, e um casaco verde lima também. Ambos são de Stuart Parvin.

Segundo June McLeod, autor do Color Psychology Today, a escolha da cor da Rainha podem querer dizer muita coisa: "O verde é a cor do crescimento e do renascimento. Uma pessoa que usa verde tem um coração aberto ". E acrescenta: "O verde é uma cor altamente significativa usada como sinal de respeito e intenção para o futuro".



O chapéu, feito por Angela Kelly, da mesma cor tinha um aplique roxo, cristais de renda feitos à mão e pérolas feitas por Lucy Price. Quanto aos roxos, McLeod diz que indica um sinal de clara aprovação de sua Majestade em relação à noiva do neto.