No primeiro discurso de Boris Johnson como primeiro-ministro, destacava-se uma loira de cabelo comprido, com um vestido comprido, de meia manga, floral, em encarnado e rosa. Era Carrie Symonds, de 31 anos, namorada do chefe do governo britânico e a nova "primeira-dama" britânica, que parece estar a tornar-se num ícone de moda. O vestido da Ghost, que usou, está à venda no site da marca por 120 libras (€130) e esgotou rapidamente, ficando apenas disponíveis os tamanhos XXS e XL.

Carrie, que é 21 anos mais nova que Boris, é a primeira mulher não casada a viver em Downing Street. Mas o porta-voz oficial do primeiro-ministro já confirmou que Symonds não vai ter escritório próprio nem assistentes. "Não haverá nenhum custo adicional para os contribuintes em relação à mudança da senhora Symonds para o número 10". As mulheres dos anteriores primeiros-ministros, Samantha Cameron, Cherie Blair e Sarah Brow, tiveram secretárias a tempo inteiro e ainda um orçamento para vestuário.

Symonds é filha de um dos fundadores do The Indenpendent, Matthew Symonds, e da advogada Josephine McAffe. A infância e juventude foi passada em East Sheen, em Londres. Chegou a estudar Teatro e História da Arte, na Universidade de Warwick, antes de iniciar uma carreira de sucesso como assessora de imprensa do Partido Conservador, onde conheceu Boris. Abandonou o cargo pouco antes do seu relacionamento com Johnson se tornar público e é agora conselheira da Oceana, instituição para a conservação dos oceanos.