Messi acusado de pisar camisola mexicana. E já há ameaças

O jogador foi acusado de pontapear uma camisola da seleção mexicana que estava no chão do balneário. E um pugilista mexicano já disse que Messi devia rezar para que não se encontrassem.

Lionel Messi, jogador de futebol argentino, viu-se envolvido numa polémica depois de ser partilhado um vídeo nas redes sociais. No pequeno vídeo vê-se a seleção argentina no balneário depois de terem derrotado o México, no campeonato do mundo do Qatar. Messi parece ter os pés em cima da bandeira do país adversário.