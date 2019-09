Afinal o coração de João Félix, de 19 anos, já está ocupado. O craque do Atlético de Madrid mantém uma relação em segredo com Margarida Corceiro, a jovem de 16 anos que dá vida à personagem Carolina Atalaia na novela Prisioneira, da TVI.Os dois jovens já namoram desde o tempo em que o jogador vestia a camisola do Benfica, segundo o site MAGG, e, perante os quilómetros que os separam, é a jovem quem tem ido ao encontro do craque e tem viajado até à capital espanhola.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã