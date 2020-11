Lil Wayne arrisca pena de prisão de dez anos por porte de arma ilegal

O rapper Lil Wayne foi acusado de posse não autorizada de arma de fogo e pode enfrentar uma pena de prisão que vai até aos 10 anos se for condenado.A acusação, conhecida esta terça-feira, diz respeito a uma arma banhada a ouro e à munição encontradas na bagagem do músico durante as buscas ao seu avião particular, no ano de 2019, em Miami. De acordo com a defesa do músico, a arma tinha sido uma prenda recebida no âmbito do dia do pai. O advogado de Lil Wayne, Howard Srebnick, desvaloriza esta recente acusação, afirmando que a arma não estava a ser utilizada pelo seu cliente. "Não há qualquer alegação de que ele a disparou", ou que "seja considerado uma pessoa perigosa", lembra.Lil Wayne é acusado de "posse de arma e munições por um criminoso condenado". O músico tinha sido condenado noutro caso de porte ilegal de armas em Nova Iorque, há mais de dez anos. Esteve preso oito meses na cadeia de Rikers Island.A lei de Miami proíbe a posse de armas a criminosos condenados.O músico deve comparecer no tribunal de Miami a 11 de dezembro.