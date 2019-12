Leonor, a infanta que surpreendeu ao falar árabe durante um discurso

Así ha sido el primer acto oficial en Cataluña de la princesa Leonor. Vuelve a ver su discurso en la gala de los Premios Princesa de Girona.



? https://t.co/B81vDWunLC pic.twitter.com/TXqyBB0d0L — RTVE (@rtve) November 4, 2019

Com os 14 anos feitos recentemente, a infanta Leonor de Espanha começa a participar cada vez mais em atos públicos. Desta vez, a sua presença na entrega dos Prémios Princesa de Girona tornou-se destaque pelas capacidades linguísticas da filha mais velha de Felipe VI e Letícia. Pais que não esconderam o orgulho durante o discurso da filha para uma plateia cheia.Além do natural castelhano, Leonor falou em catalão, inglês e árabe também. A jovem herdeira da coroa de Espanha começou a aprender línguas desde muito nova, seja dentro do círculo familiar ou na escola. Inglês é a língua usada pela avó, a rainha Sofia, para falar com toda a família; além disso, uma das amas de Leonor era inglesa. A jovem também já esteve em campos de férias, nos EUA, para aprofundar os conhecimentos nesta língua.O árabe, segundo o El País, foi uma das escolhas feitas para estudar na escola, juntamente com o chinês. Estas duas disciplinas são opcionais e juntam-se ao já referido inglês e também ao francês, que o rei de Espanha já revelou que Leonor fala de forma fluída.O catalão foi uma escolha de Felipe e Leticia. De acordo com a imprensa espanhola, os reis de Espanha sempre quiseram que as filhas dominassem bem o idioma e era nesta língua que eram lidos os livros na sua infância.O facto da herdeira ter discursado em catalão arrancou elogios do líder do Podemos, Pablo Iglesias, que definiu o gesto como um "grande detalhe". "Foi a demonstração que uma menina, sem ser doutrinada, pode aprender a falar perfeitamente uma das línguas oficiais do estado espanhol e é um grande detalhe para todos os que pensam, falam e sentem nessa língua", defendeu.O movimento independentista da Catalunha revê-se como republicano e a família real espanhola tem tido dificuldades nas últimas visitas realizadas à comunidade autónoma.