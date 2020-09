Espanha: Princesa Leonor em quarentena após colega testar positivo à Covid-19

Leonor, Princesa das Astúrias, encontra-se em quarentena porque uma colega do colégio testou positivo ao novo coronavírus. Ficará em confinamento.A informação foi confirmada pela Casa Real espanhola ao jornal El Mundo. O caso foi detetado no colégio privado Santa María de los Rosales, em Madrid, que a princesa frequenta. A escola recomendou aos pais que os alunos não vão à escola durante 14 dias, como prevenção."Neste sentido, a princesa das Astúrias seguirá a regra e as indicações sanitárias, bem como os reis e a infanta Sofia", revelou a Casa Real.Após seis meses sem aulas presenciais, a princesa Leonor, de 14 anos, tinha voltado a ver os colegas de escola esta quarta-feira.