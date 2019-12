Ângelo Rodrigues quebrou este sábado o silêncio numa visita ao Programa da Cristina. Depois de uma encenação entre Cláudio Ramos e Cristina Ferreira a anunciar a presença do ator na "sua casa", Cristina Ferreira abriu as portas a Ângelo Rodrigues que falou sobre a fase mais dura da sua vida."Comecei a sentir que o meu corpo estava a falhar", assumiu Ângelo Rodrigues. O ator diz ter-se sentido frágil mas pediu para não ficar internado "porque tinha um programa para gravar"."O corpo colapsou", admitiu Ângelo. "A vida pode ser um sopro e de repente já não estamos cá", acrescentou o ator, visivelmente emocionado."Quando me disseram que estava em coma não acreditei", disse Ângelo Rodrigues sobre o momento crítico que viveu. "Estive dois meses sem olhar para a minha perna", admitiu.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã