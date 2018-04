Está cada vez mais perto o nascimento do terceiro bebé de Kate Middleton e do príncipe William. Não se sabe o sexo nem o dia em que a duquesa de Cambridge dará à luz, mas o St. Mary's Hospital, em Londres, já está a preparar a chegada de Middleton, colocando limitações ao estacionamento e vedando o local.Esta não é a primeira vez que o hospital faz isto. Duas semanas antes de nascerem George, de quatro anos, e Charlotte, de dois, o St. Mary's Hospital já havia vedado a entrada do local, fazendo com que a comunicação social e os populares não pudessem aproximar-se do local.O parto está previsto para o final deste mês. Ainda se falou em Kate Middleton quebrar a tradição real, de ter o filho no Hospital St. Mary, tendo o parto em casa. Contudo, sabe-se que o parto terá garantidamente a ajuda de um obstetra deste hospital já conhecido do casal: Alan Farthing, o obstetra que ajudou Kate Middleton a ter George e Charlotte.