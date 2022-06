A família do antigo presidente angolano está reunida com os médicos que acompanham José Eduardo dos Santos cuja saúde se deteriorou nas últimas semanas.

José Eduardo dos Santos em estado crítico. Família está reunida com médicos

A família de José Eduardo dos Santos e os seus médicos estão reunidos para tomar uma decisão quanto ao estado de saúde do antigo presidente angolano. O ex-chefe de Estado angolano foi retirado do coma induzido esta terça-feira pela equipa médica que o acompanha numa clínica de Barcelona, mas Eduardo dos Santos mantém-se em coma, sendo que a sua situação clínica é irreversível, apesar do seu coração continuar a bater sem ajuda de máquinas.