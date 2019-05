Na última semana, a cantora Rita Ora, de 28 anos, e tantas outras estrelas, brilharam nas passadeiras vermelhas do Festival de Cannes, em França. A britânica, nascida em Moscovo, Rússia, atuou, por exemplo, na festa da marca de gelados Magnum e apareceu em todos os eventos com impressionantes joias, sobretudo colares de diamantes. Mas por detrás dessas joias houve uma história bizarra que só agora foi revelada.

Uma assistente encarregada de levar as peças a Rita Ora apanhou um voo em Londres, no aeroporto de Luton, para Nice, no dia 16, e esqueceu-se da bagagem de mão, com as valiosas joias no valor de 3,5 milhões de euros, dentro do avião. Segundo fontes policiais francesas, quando se apercebeu a mulher tentou voltar atrás mas era tarde demais porque o avião já tinha descolado para Inglaterra. A companhia EasyJet localizou a bagagem e manteve-a em segurança até o voo aterrar. A bolsa das joias, que foram emprestadas à cantora por várias marcas, foi recolhida pela polícia ao chegar ao aeroporto de Heathrow.

Um assalto de 17,5 milhões

Em Cannes, Rita Ora surgiu nas várias festas com brincos e colares de diamantes, que tiveram de ser emprestados por outras marcas. Ela deixou Nice num jato particular na tarde do passado sábado e voltou ao Reino Unido, onde retomou a sua digressão europeia para apresentar o seu mais recente álbum, Phoenix. Este episódio das joias perdidas não passou de um susto, no entanto, tem ocorrido uma série de roubos durante o Festival de Cannes, nos últimos anos.

Em 2015, uns dias antes do início do famoso festival de cinema, roubaram 17,5 milhões de euros em joias. O assalto aconteceu quando os principais joalheiros levaram as peças mais valiosas para enfeitar celebridades de Hollywood. Apesar da alta segurança, um ladrão armado, com outros dois encapuçados, invadiram uma loja Cartier, enquanto um quarto homem aguardava do lado de fora.