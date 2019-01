A atriz Jessica Athayde vai ter o seu primeiro filho com Diogo Amaral e quer arrendar uma casa maior em Lisboa. Contudo, não abdica de "dois amores": os seus cães.

"Alguém me sabe explicar isto das leis de arrendamento com animais? Eu pensei que tinha sido tudo legalizado. Como sabem a minha família vai aumentar, e procuro uma casa maior (que não me leve à falência, já que a malta está toda doida com os valores que se pedem). Já encontrei duas casas que gostei, mas não me alugam porque tenho estes dois amores [os seus dois cães]. É legal?", escreveu Jessica Athayde, através de uma publicação de Instagram.



No desabafo, feito através das redes sociais, a atriz pede ajuda aos utilizadores que a possam ajudar.