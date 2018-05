Tem dias de vida e certamente já há centenas de fotografias suas a circular entre a família real. E algumas foram agora mostrada ao público.





A família real britânica divulgou novas fotografias que mostram o príncipe Louis durante os seus primeiros dias no Palácio de Kensington. Louis nasceu a 23 de Abril e nesse mesmo dia mudou-se para o palácio com a família.



As fotografias agora divulgadas terão sido tiradas pela própria Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, a mãe do bebé recém-nascido.



Numa das fotografias vê-se o bebé ao lado da irmã, a princesa Charlotte. O bebé teria apenas três dias quando esta fotografia foi tirada, segundo o comunicado que a família real britânica difundiu, em conjunto com as fotografias.



A família real manifestou-se "muito satisfeita" por poder partilhar as fotografias aproveitando ainda para agradecer "todas as mensagens generosas" de apoio recebidas pelo palácio desde o nascimento do terceiro filho do casal.



O bebé não vai estar presente no casamento entre o tio Harry e Meghan Markle, por não ter cumprido ainda o número de semanas ideal para fortalecer o sistema imunitário, antes de entrar em locais com muita gente.