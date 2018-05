Adele chegou à casa dos 30 e, para comemorar a data especial, decidiu organizar uma festa temática inspirada no Titanic. Depois da festa partilhou algumas imagens nas redes sociais. "Foi a melhor noite da minha vida", disse a cantora.

Adele vestiu-se como a personagem Rose DeWitt Bukater, interpretada no filme de James Cameron por Kate Winslet. "Dirty 30! Não sei o que vou fazer nos próximos 30 anos, mas sei que não há palavras para descrever como tenho sido abençoada até aqui. Obrigada a todos por me terem acompanhado nos últimos 11 anos. À minha família e aos meus amigos, obrigada, por entreterem a super fã do Titanic", escreveu.