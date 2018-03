Actriz é a capa da revista Paper e surpreendeu os fãs pela positiva. Veja as imagens.

Christina Aguilera aceitou o desafio e foi fotografada para a revista Paper sem maquilhagem. É ao natural que a cantora faz capa da publicação, que pretende demonstrar as transformações de Aguilera nos últimos tempos.



"Sou uma performer, é o que sou por natureza. Mas estou numa fase, até musicalmente, na qual é libertador sentir que posso deixar tudo mais simples e apreciar quem sou, a beleza natural", explicou na entrevista que deu à Paper.



"Sempre fui uma pessoa que ama experimentar. Amo teatro, amo criar uma história e interpretar uma personagem num vídeo ou em palco", confessou Christina, que ainda assim não colocou totalmente de lado as pestanas, o batom e o verniz que tanto "adora".



"Sou uma mulher que adora uma maquilhagem completa. Não se esqueçam", disse. E na revista também existem exemplos de looks mais arrojados.



As fotografias tiradas por Zoey Grossman foram partilhadas nas redes sociais e os fãs da cantora têm adorado ver Aguilera "de cara lavada". "Estás de tirar a respiração", "que linda", ou "absolutamente perfeita" são alguns dos elogios feitos.