A família paterna de Meghan tem sido um dos maiores motivos de polémica da nova vida de Markle – pai e irmãos nunca se coibiram de falar sobre a actriz e, ao serem colocados de parte da cerimónia do casamento real, as críticas e ataques foram crescendo. O pai, Thomas Markle, chegou mesmo a combinar paparazzos.



Em Maio deste ano, Samantha – que irá lançar o livro Diário de Uma Princesa Rude, onde promete contar o lado escondido da irmã – levantou o "pano" sobre os valores que ganha para falar da família. "Só para dar às pessoas uma ideia, se me pagarem 1 500 dólares (1 300 euros) por uma entrevista, 10 mil publicações irão copiar, é assim que funciona", disse ao programa de rádio Em, Grant e Ed.

A irmã de Meghan Markle, Samantha, é a nova protagonista da mais recente "novela" que envolve a duquesa de Sussex. De visita a Londres, tentou falar com a antiga actriz mas não chegou a passar da porta do palácio de Kensington. E também não conseguiu entregar a carta que levava para entregar à mulher do príncipe Harry.Samantha, que sofre de esclerose múltipla e se movimenta numa cadeira de rodas, foi fotografada pelos medias britânicos no momento em que tentava entrar na residência oficial do casal e foi barrada pelas forças de segurança – que não aceitaram receber a missiva. No Twitter, partilhou uma dessas fotografias e escreveu: "Todos gostariam de saber o que está [escrito] naquela carta."Segundo a própria explicou ao Channel 5, Samantha quis ir a Londres encontrar a irmã por causa do pai de ambas – que sofreu um enfarte dias antes do casamento e faltou à cerimónia. "Sempre quis visitar Londres, mas quis vir para expressar os desejos e os sentimentos do meu pai e espero fazer chegar uma mensagem à minha irmã", explicou, acrescentando ainda que pretendia dizer à duquesa que todos os problemas familiares são "águas passadas".