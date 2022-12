Harry e Meghan defendem documentário contra críticas de privacidade

Os duques de Sussex defendem que não se afastaram da família real para terem mais privacidade. Os três primeiros episódios do documentário, em que o casal revela o seu lado da história, já estão disponíveis na Netflix.

Dois dias depois da estreia dos três primeiros episódios do documentário Harry & Meghan, o casal veio defender-se das críticas de que queriam privacidade e agora estão a expor a vida privada, com a divulgação de várias imagens dos filhos. Num comunicado, divulgado pela porta-voz do casal, é sublinhado que Harry e Meghan nunca alegaram a privacidade como motivo para se afastarem da família real.