Liliana Aguiar assumiu publicamente uma nova relação após fazer uma declaração apaixonada nas redes sociais.Através de uma publicação no Instagram, a antiga apresentadora partilhou uma montagem com duas imagens: Liliana Aguiar (LA) e Francisco Nunes (FN) estão de braços abertos em frente ao mar. "Agradecemos tudo o que passámos na vida, orámos por todas as pessoas que se cruzaram no nosso caminho, agradecemos à nossa família por tudo o que fizeram e fazem por nós e por último pedimos ao universo que nos dê força e sabedoria para criarmos e vivermos a nossa família em amor!", lê-se na mensagem.Recorde-se que José Carlos Pereira e Liliana Aguiar anunciaram o fim do relacionamento em Dezembro de 2017. Juntos durante cinco anos, com várias separações pelo meio, ambos têm um filho em comum. A novidade foi avançada pela manequim durante a festa do 21º aniversário da Clínica Milénio.Também Francisco Nunes partilhou várias fotografias: "Hoje é o dia de aniversário da Liliana... Que contes muitos Amor, na presença de toda a nossa família! Parabéns", pode ler-se numa das publicações.